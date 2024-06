No Alvorada, Lula se reúne com integrantes do governo para discutir PAC Governo se prepara para lançar edital voltado para obras de drenagem em diversos municípios brasileiros

Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 07/06/2024 - 09h53 (Atualizado em 07/06/2024 - 10h40 ) twitter

