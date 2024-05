Brasília |Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília

Ônibus perde o controle e bate em vários carros em São Sebastião, no Distrito Federal Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, não há vítimas. Pelo menos quatro carros foram danificados

ônibus bateu em pelo menos quatro carros (Reprodução/Redes Sociais)

Um ônibus perdeu o controle e bateu em vários carros no Setor Residencial Oeste, em São Sebastião (DF). O acidente ocorreu por volta das 17h desta terça-feira (28). O corpo de bombeiros está no local atendendo à ocorrência. Segundo informações preliminares, não há vítimas.

Vídeo compartilhado pelas redes sociais mostra o momento que o veículo subiu na calçada e parou depois de bater em um coqueiro. A filmagem também mostra o momento em que as portas se abrem e os passageiros descem do ônibus. Testemunhas também registram os carros batidos no local. Pelo menos quatro veículos foram danificados.

O ônibus é de uma linha rural da região. Procurada, a Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade) informou que irá apurar o ocorrido.

Leia a nota na íntegra

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) esclarece que tomou conhecimento do ocidente, e os fiscais da pasta estão se deslocando até o local para apurar o ocorrido e tomar as providências cabíveis.

