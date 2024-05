Pela terceira vez, Lula visita RS nesta quarta e anuncia medidas para pessoas físicas Presidente cumpre agenda no estado gaúcho com comitiva presidencial formada por ministros e membros de outros Poderes

Lula confere os estragos da chuva no RS (Ricardo Stuckert/PR - 5.5.2024)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita pela terceira vez, nesta quarta-feira (5), o Rio Grande do Sul , atingido pelas fortes chuvas e onde o número de mortos em decorrência da tragédia ambiental subiu para 149. O chefe do Executivo vai anunciar uma série de medidas voltadas para as pessoas físicas. A comitiva é formada por ministros e representantes de outros Poderes.

Em solo gaúcho, Lula vai anunciar diversas medidas para as pessoas atingidas pelas chuvas, que provocaram o desaparecimento de 124 pessoas e feriram 806. Mais de 615 mil pessoas estão fora de casa, das quais 76,8 mil permaneciam em abrigos na última terça-feira (14). As ações do governo devem focar esse grupo, uma vez que estão em situação de vulnerabilidade.

Além disso, o governo estuda pagar um voucher para as famílias que moram em locais afetados. Segundo pessoas envolvidas nas discussões, o benefício, cujo valor deve ser em torno de R$ 5 mil, pode atingir cerca de 100 mil famílias. Outra medida é a abertura de crédito para a compra de itens da linha branca e mobiliário básico. Ademais, a gestão prepara um incremento aos beneficiários do Bolsa Família.

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome assegurou o pagamento para os beneficiários gaúchos, e os recursos vão cair nas respectivas contas bancárias nesta sexta-feira (17). No estado, 620 mil famílias recebem o benefício, cuja média é de R$ 672,74.

Representante de Lula no RS

Paulo Pimenta será ministro extraordinário (Marcelo Camargo/Agência Brasil — Arquivo)

Na noite dessa terça (14), Lula escolheu Paulo Pimenta para ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul , pasta a ser criada pelo governo para atuar diretamente no estado, atingido por temporais e enchentes . Será o 39º ministério do governo. Gaúcho de Santa Maria (RS) e filiado ao PT, Pimenta é ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O anúncio oficial será feito na manhã desta quarta (15), no município de Canoas.