PMs do DF que atuam na tragédia do RS apreendem 720 pinos de cocaína Flagrante de tráfico foi registrado em Porto Alegre; cão farejador e homens da Polícia Militar do RS ajudaram a encontrar droga

Alto contraste

A+

A-

Drogas foram encontradas durante ação no Rio Grande do Sul (Divulgação/Polícia Militar do DF)

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu 720 pinos de cocaína em Porto Alegre (RS) em meio à atuação da corporação para ajudar a população de áreas afetadas pelas enchentes no estado. Os homens de Brasília atuavam no patrulhamento e no transporte de doações para os atingidos pelas chuvas quando encontraram a droga. Segundo os responsáveis pelo flagrante, um cachorro farejador, chamado Scott, auxiliou na localização dos entorpecentes.

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Luce Costa/Arte R7

A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. As corporações também localizaram sete porções de maconha próximo a um abrigo para os desalojados pela tragédia ambiental.

Os flagrantes aconteceram neste domingo (19). “As equipes também levaram comida e água com o apoio do Blindado do Exército Brasileiro para algumas famílias no Morro do Sargento, na Serraria (RS)”, afirmou a Polícia Militar do DF por meio de nota.

Drogas foram encontradas durante patrulhamento (Divulgação/Polícia Militar do DF)

As forças de segurança do DF chegaram à região no início do mês. Além da PMDF, equipes do Corpo de Bombeiros do DF estão no Rio Grande do Sul auxiliando no atendimento da população.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5