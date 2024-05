Receita do DF apreende R$ 1,1 milhão em mercadorias irregulares Operação foi realizada na madrugada desta quinta em pontos estratégicos da capital do país

Três abordagens resultaram em apreensões nesta quinta

A Receita do Distrito Federal apreendeu cerca de R$ 1,1 milhão em mercadorias irregulares na manhã desta quinta-feira (30). A equipe de auditores realizou operações no trânsito em pontos estratégicos da capital do país. Na BR-060, por exemplo, 36 mil garrafas de cerveja foram retidas devido à falta de nota, enquanto na BR-020, um ônibus de confecções foi encaminhado para o depósito de bens apreendidos da Secretaria de Economia com documentação fiscal irregular.

Próximo à Água Mineral, uma terceira abordagem parou uma carreta carregada com 25 toneladas de produtos diversos, como bebidas alcoólicas, óleo de soja e gêneros alimentícios. Entre as mercadorias estavam vinhos, motosserras, acessórios para celulares, calçados, brinquedos e roupas.

A carreta foi encaminhada para o depósito, com valor da mercadoria estimado em R$ 850 mil.

A operação deste feriado foi coordenada pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito da Coordenação de Fiscalização Tributária. A Secretaria de Economia destaca que as operações do feriado são para inibir os casos de fraudes fiscais.

Secretário da pasta, Ney Ferraz aponta que é necessário adotar essas medidas para garantir a justiça fiscal. “O objetivo não é apenas apreender e multar, mas sim, mostrar que o GDF está nas ruas atuando para que os tributos sejam arrecadados dentro da lei, sem prejudicar aqueles contribuintes que estão em dia com o Fisco”.

Silvino Nogueira Filho, coordenador de Fiscalização Tributária, destaca também que a fiscalização garante arrecadação de impostos que serão utilizados em obras, educação, saúde, segurança, programas sociais e ações de mobilidade, por exemplo.