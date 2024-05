STF prorroga até 31 de maio suspensão de prazos de ações que envolvem o RS A Defesa Civil do Rio Grande do Sul anunciou que 107 pessoas morreram devido às chuvas no estado

Barroso fala sobre as enchentes do sul (Gustavo Moreno/STF – 21.03.2024)

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, prorrogou até 31 de maio a suspensão da contagem dos prazos processuais de ações que envolvem o Rio Grande do Sul. Anteriormente, o período de suspensão ia até 10 de maio. O pedido foi feito pelo Conselho Federal da OAB em razão do estado de calamidade pública por conta das enchentes.

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira decola de Brasília neste sábado (11) com direção à Base Aérea de Canoas (RS) com 400 toneladas de doações para a população do Rio Grande do Sul. Além disso, 20 carretas do Exército e de empresários voluntários vão ajudar no translado dos alimentos e mantimentos.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul anunciou que 107 pessoas morreram devido as chuvas no estado. Dos 497 municípios, 425 foram afetados. Mais de 164 mil pessoas seguem sem casas, 374 ainda estão feridas, 136 desaparecidas e um óbito ainda está sendo investigado.

De acordo com previsões do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as fortes chuvas previstas a partir da madrugada desta sexta-feira (10) no Rio Grande do Sul devem se estender também para os estados do Paraná e Santa Catarina. Segundo a meteorologista Andrea Ramos, as previsões indicam chuvas de forma isolada no norte do estado do estado. Contudo, o volume mais significativo de chuvas deverá atuar no centro-oeste do estado de Santa Catarina e no sudoeste do Paraná.

