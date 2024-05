STF vai analisar parte do plano de ataque a bomba ao Aeroporto de Brasília, decide Moraes Na semana passada, a Justiça do DF autorizou que George Washington de Oliveira Sousa cumpra pena em regime semiaberto

Moraes analisa caso sobre bomba no aeroporto (Rosinei Coutinho/STF – 03.04.2024)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes aceitou um pedido feito pela PGR (Procuradoria-Geral da República) e decidiu que parte da investigação de tentativa de atentado a bomba ao Aeroporto de Brasília deve tramitar no Supremo.

“Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República, e reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o caso, pela absoluta conexão dos fatos narrados com o Inq. 4.879/DF e com as Pets 10.776/DF e 11.186/DF, excetuando-se do escopo investigativo os tipos penais imputados no âmbito da ação penal n. 0749026- 82.2022.8.07.0001, em trâmite no Juízo da 8ª Vara Criminal de Brasília/DF”, disse.

A tentativa de atentado aconteceu na véspera do Natal de 2022. A bomba foi instalada em um caminhão-tanque que estava carregado de querosene de aviação e tinha capacidade para 60 mil litros. O motorista do veículo, contudo, percebeu a presença do artefato explosivo e acionou a Polícia Militar, que desativou o artefato explosivo.

Três pessoas foram condenadas por envolvimento no caso: George Washington de Oliveira Sousa (nove anos e oito meses de prisão), Alan Diego dos Santos (cinco anos de reclusão) e Wellington Macedo (seis anos de prisão).

Na semana passada, a Justiça do Distrito Federal autorizou que George Washington cumpra o que resta da pena em regime semiaberto. A juíza Francisca Danielle Vieira Rolim Mesquita, da Vara de Execuções Penais do DF, autorizou a progressão de regime. O Ministério Público foi a favor da flexibilização.

A mudança do regime fechado para o semiaberto foi reconhecida porque ele já cumpriu um sexto da pena, requisito estabelecido na Lei de Execução Penal.