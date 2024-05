STJ veda acesso a presídios de advogado suspeito de integrar o PCC

Alto contraste

A+

A-

Advogado de organização é proibido de atuar (Arquivo/Agência Brasil)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) restringiu à área criminal a proibição do exercício profissional dada a um advogado investigado sob a suspeita de integrar o PCC e vedou o acesso dele a qualquer tipo de estabelecimento prisional. O advogado já havia sido suspenso do exercício profissional pela Justiça do Pará. O STJ, porém, limitou a suspensão à advocacia criminal, liberando o advogado para atuar em outras áreas.

O tribunal levou em consideração que ele depende da profissão para se manter e que a proibição de atuar em casos criminais seria suficiente. O relator do caso no STJ, ministro Sebastião Reis Junior.

“Considerando que o exercício da advocacia é atividade profissional da qual se extrai a própria subsistência, entendo que vedá-la inteiramente viola a proporcionalidade, pois a necessidade do acautelamento diz respeito à atuação criminal do recorrente, sendo mais adequado, portanto, restringir sua atuação nessa especialidade”, afirmou.

Segundo a investigação, “alguns advogados atuantes no Pará estariam utilizando suas prerrogativas profissionais para beneficiar de forma ilegal a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O advogado teria assinado 16 petições para presos, sem ter relação direta com eles, e recebido o pagamento diretamente da facção criminosa. Também teria o hábito de se comunicar com presos sem estar habilitado nos processos. De janeiro a setembro de 2020, a organização teria remunerado o advogado, por meio da conta da mãe dele, em valores próximos a R$ 80 mil”.

Publicidade