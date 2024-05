Tragédia no RS: auxílio reconstrução pode começar a ser pago neste mês, diz ministro Portaria que regulamenta benefício de R$ 5,1 mil para afetados por enchentes no Rio Grande do Sul deve ser publicada nesta segunda

Alto contraste

A+

A-

Ministro detalha ações do governo em prol do RS (RECORD/Reprodução - 16.5.2024)

O ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, afirmou na noite desta segunda-feira (20) que o benefício do governo federal de R$ 5.100 para as pessoas atingidas pelas enchentes no estado — chamado de auxílio reconstrução — pode começar a ser pago ainda neste mês. A portaria com a regulamentação da medida provisória, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última semana, deve ser publicada ainda nesta segunda (20). A fala de Pimenta ocorreu no Palácio do Planalto, depois de reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros ministros sobre a situação do RS, que enfrenta fortes chuvas e enchentes.

Os municípios vão começar a incluir os dados da população que pode ser beneficiada a partir de quarta-feira (22). Na próxima segunda (27), os gaúchos listados pelas prefeituras vão validar as informações repassadas. A partir daí, a Caixa Econômica Federal tem até 48 horas para fazer a transferência — o que poderá ser feito a partir de 29 de maio.

Os municípios podem enviar as informações para o Executivo por meio do portal gov.br/auxilioreconstrucao , que já está no ar. Segundo o governo federal, os municípios gaúchos habilitados a receber o pagamento somam 369. Essas cidades tiveram estado de emergência ou calamidade pública reconhecidos pela Defesa Civil nacional até 15 de maio.

Pimenta destacou que os municípios do Rio Grande do Sul enfrentam situações diferentes uns dos outros. “A prefeitura não precisa esperar todas as informações [de todos os beneficiários], pode ir mandando com o que identificar. Não há situação linear no estado. Cada prefeito, defesa civil e secretaria municipal têm a liberdade de analisar a situação do município para enviar a lista, não obrigatoriamente será uma lista só”, explicou.

Entre as informações que as prefeituras precisam enviar ao governo federal estão as áreas atingidas pelas enchentes e os dados dos moradores que tiveram as casas destruídas, como nome e CPF.