Enchente no Rio Grande do Sul: governo busca impedir falta de arroz e zera tarifa de importação Câmara de Comércio Exterior aprovou medida para enfrentar consequências econômicas da tragédia no Rio Grande do Sul

Tarifa de importação de arroz será zerada até dezembro Reprodução / RECORD NEWS

A Camex (Câmara de Comércio Exterior) aprovou em reunião extraordinária nesta segunda-feira (20) a proposta para zerar o imposto de importação de três tipos de arroz, dois tipos não parboilizados e um tipo polido/brunido. Esses produtos foram incluídos na Lista de Exceções à Tarifa Externa Comum. A medida busca evitar que a oferta de arroz seja comprometida no Brasil por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O estado é responsável por cerca de 70% da produção nacional. O Ministério da Agricultura e Pecuária e a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) haviam solicitado ao governo que reduzisse a zero o imposto sobre o arroz diante da calamidade no estado gaúcho.

No dia 10 de maio, o governo federal publicou no Diário Oficial da União a medida provisória autorizando a importação de até um milhão de toneladas de arroz para amenizar as consequências econômicas das enchentes no RS. A medida é excepcional e vale apenas para este ano.

A tarifa zero passa a valer da data de publicação no Diário Oficial da União até 31 de dezembro deste ano. A Secretaria de Comércio Exterior do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio) vai monitorar a situação do Rio Grande do Sul, para avaliar a possibilidade de prorrogação, cado seja necessário, do período de vigência.

A maior parte das importações de arroz no Brasil vêm de países do Mercosul, e têm alíquota de 0%. Entretanto, há potencial para importação de outros países fora do bloco, como a Tailândia. As compras de arroz da Tailândia representaram até abril de 2024, 18,2% do total importado pelo Brasil.

Enchentes no RS não afetarão o abastecimento de arroz no Brasil, diz presidente da Federarroz

Em entrevista à Record News, o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, comentou as especulações de que o Brasil poderia sofrer desabastecimento de arroz após as enchentes. Segundo o especialista, o estado já colheu 84% da safra com bons níveis de produtividade. Desta forma, a maior dificuldade para abastecer os grandes centros consumidores eram as estradas interditadas por conta das chuvas, mas a questão foi solucionada com a criação de rotas alternativas.

