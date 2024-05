Tragédia no RS: Pimenta diz que aeroporto de Porto Alegre fica fechado por ao menos 6 meses Em entrevista ao Balanço Geral RS, ministro detalhou ações do governo federal para reconstruir o estado, devastado por enchentes

Ministro acredita que pista do Salgado Filho vai precisar de estudo (RECORD/Reprodução - 16.5.2024)

O ministro extraordinário da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, afirmou nesta quinta-feira (16) em entrevista ao Balanço Geral RS que o aeroporto de Porto Alegre (RS) deve ficar fechado ao menos por seis meses. O Aeroporto Salgado Filho está inoperante desde 3 de maio, por conta das fortes chuvas e enchentes que atingem o Rio Grande do Sul e já mataram 151 pessoas, segundo a atualização mais recente da Defesa Civil local.

“Em menos de seis meses não acredito que volte a funcionar. A pista está embaixo d’água. Quando baixar, tem aquela parte que a gente conhece, operacional, mas vai ter de ser eito um grande estudo. Essa pista virou uma espécie de esponja. Possivelmente terá de ser feito um trabalho de sondagem para reforço dessa pista. Não sou técnico da área, mas pelo que estou acompanhando, sinceramente, acho que, dificilmente, em menos de seis meses esse aeroporto volte a funcionar”, admitiu Pimenta ao apresentador Samuel Vettori.

O ministro era responsável pela Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde o início do mandato. Nessa quarta-feira (15), porém, Lula criou a Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, com status de ministério, e colocou Pimenta à frente da nova pasta, a 39ª da gestão petista.