Vídeo: homem furta picanha e a esconde na cueca, foge da polícia, cai de moto e é preso Açougueiro foi detido em flagrante depois de fuga frustrada; denúncia de furto foi feita por proprietário do açougue

Homem escondeu picanha furtada dentro da cueca (Reprodução/PMGO)

A Polícia Militar de Goiás prendeu um açougueiro por furtar três peças de picanha gourmet e esconder a carne dentro da cueca. Ele foi detido depois de cair da moto ao tentar fugir de policiais da corporação. Além disso, a moto que ele usava estava com o licenciamento anual vencido. O caso aconteceu em Luziânia (GO).

O episódio foi registrado no bairro JK, na Avenida Sara Kubitschek. A corporação disse que fazia uma patrulha na região quando o dono de um açougue relatou que um dos funcionários tinha deixado o local com um volume estranho na cintura.

Os policiais pediram as características do suspeito e o localizaram antes que ele chegasse em casa. No entanto, ao ser abordado pelos PMs, o homem tentou fugir e caiu da motocicleta.

Na abordagem, a polícia encontrou três peças de carnes escondidas dentro da calça do rapaz.

Ele confessou que tinha acabado de furtar a picanha do local onde trabalhava. Ele foi preso em flagrante, e a motocicleta foi apreendida por falta de licenciamento anual obrigatório.