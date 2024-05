Brasília |Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília

Voluntários criam site gratuito para localizar desaparecidos no Rio Grande do Sul Programa criado em três dias permite cadastro de pessoas não localizadas e a visualização das que foram encontradas

Site também ajuda na localização de animais (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Rafa Neddermeyer /Agência Brasil)

Um grupo de voluntários criou a plataforma gratuita “Pessoa Perdida” para ajudar nas buscas de pessoas e animais desaparecidos no Rio Grande do Sul. O programa foi desenvolvido em três dias e lançado na segunda semana de maio. O sistema permite o cadastro de pessoas não localizadas e a visualização das que foram encontradas, além da integração com outras plataformas.

O usuário precisa fornecer fotos, nome, idade e outras informações para cadastrar as pessoas desaparecidas.

A equipe de voluntários, composta por 67 integrantes, planeja futuramente implementar Inteligência Artificial para auxiliar na identificação e comparação das pessoas cadastradas. Com este avanço, o processo de busca pode ter resultados mais eficientes e precisos.

“Queremos ajudar não só na crise atual, mas ser uma ferramenta que pessoas de todo país usem com ou sem crise. E que possamos coexistir e colaborar com soluções de outras iniciativas, civil ou governamentais.” (Leonardo Schenkel, idealizador do programa)

O número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul subiu para 154 em consequência dos temporais que atingiram o estado desde o fim de abril, de acordo com um boletim divulgado pela Defesa Civil nessa sexta-feira (17). Neste momento, 98 pessoas continuam desaparecidas e há 806 feridos.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro