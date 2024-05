A um dia para o fim do prazo, 5,4 milhões de contribuintes ainda não entregaram o IR 2024 Receita Federal espera receber neste ano 43 milhões de declarações; envio fora do prazo geral multa

Prazo para entregar o IR termina nesta sexta (Juca Varella/Agência Brasil)

A um dia do término do prazo de envio, quase 5,4 milhões de contribuintes ainda não entregaram o Imposto de Renda de 2024. A expetativa da Receita Federal é que sejam enviadas 43 milhões de declarações até essa sexta-feira (31). Na mesma data, o primeiro lote da restituição começa a ser pago para 9 milhões de contribuintes, incluindo moradores afetados pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Até as 12h16 desta quinta-feira (30), a Receita havia recebido 37,5 milhões de declarações.

Segundo a Receita, a declaração pode ser transmitida por meio do aplicativo oficial ou pelo programa de computador, disponível gratuitamente no site do órgão. Entre as pessoas que são obrigadas a prestar contas com o Leão, estão aquelas que receberam rendimentos acima de R$ 30.639,90 ou receita bruta de atividade rural acima de R$ 153.199,50.

Uma das novidades de 2024 é a atualização da tabela de isenção, que passou a abranger trabalhadores de até dois salários mínimos. Caso o contribuinte não entregue a documentação no prazo estipulado, ele poderá pagar multa e sofrer restrições em alguns serviços públicos, como a emissão de passaporte.

Como consultar a restituição?

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal , clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

A página oferece orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC. Caso identifique alguma pendência na declaração, o contribuinte pode corrigi-la.

O governo também disponibiliza um aplicativo para tablets e smartphones que permite consultar diretamente nas bases da Receita Federal informações sobre a liberação das restituições do IR e a situação cadastral do CPF.

Confira dicas

Quais documentos devo separar?

Segundo a economista Paula Sauer, é importante separar informes de rendimentos de bancos, de empresas, de bolsa de valores, de planos de saúde e de mensalidade escolar, além de recibos, por exemplo, de consultas médicas, de pagamento de previdência privada, de dentistas, de nutricionistas, de fonoaudiólogos, de aluguel, de compra de imóveis, de consulta com psicólogo.

O ideal é salvar tudo em uma pasta, física ou não computador, para ter tudo a mão na hora de preencher a declaração.

Atenção para os dependentes!

Se o contribuinte tem filhos ou algum dependente previsto em lei, separe também a documentação do CPF, pois ele será incluído como seu dependente financeiro, o que já te dá um desconto na declaração completa.

Por que as pessoas têm tanta dificuldade em fazer a declaração?

A economista afirma que os motivos são variados. O primeiro de todos é que estamos lidando com autoridades fiscais, e isso, por si só, “já não nos deixa muito confortáveis”.

“Um errinho besta pode nos levar a cair na temida malha fina, pode ser uma bobeira que vira uma dor de cabeça”, afirma.

Outro aspecto importante é que está muito associado a aversão à perda. “Pagar imposto de renda dói, principalmente, porque o retorno do que se pagou não é algo facilmente observado”, ressalta.

Um terceiro motivo é bastante comum e menos visível: ao efetuar a declaração do Imposto de Renda, revisitamos nossa história do último ano e a traduzimos em números. “Ali, pode aparecer uma demissão, um divórcio, uma herança recebida pelo falecimento de um ente muito querido”, diz.

Simplificada ou completa?

A economista explica que a versão completa gera mais benefícios para muitas pessoas, mas tende a dar mais trabalho. Se você ainda não sabe qual será a mais vantajosa, guarde os documentos e, durante a elaboração da declaração, simule e compare o que se tem a pagar ou a receber. Se você não tem os documentos comprobatórios das despesas, essa possibilidade não servirá.