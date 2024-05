Caixa inicia o pagamento do auxílio reconstrução para famílias do Rio Grande do Sul Mais de 34 mil famílias vão receber o benefício no primeiro lote, que será pago em cota única de R$ 5.100

Pagamentos serão feitos em parcela única (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

A Caixa Econômica começou a pagar o primeiro lote do “Auxílio Reconstrução” nesta quinta-feira (30), em parcela única de R$ 5.100, para os atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Mais de 34 mil famílias gaúchas devem receber o benefício nesse primeiro momento, já que a autorização e confirmação dos cadastros estão sendo feitos em lotes.

Segundo o banco, as famílias não devem abrir contas para o recebimento do benefício. Com a ajuda da tecnologia, a instituição identifica se o responsável familiar já possui conta corrente ou poupança na Caixa.

Caso o beneficiário não tenha conta, o banco abrirá uma conta poupança para que seja feito o pagamento auxílio. As pessoas vão conseguir movimentar o o dinheiro pelo aplicativo CAIXA Tem.

Quem não tiver acesso aos canais digitais do banco, poderá ir a uma agência ou nas lotéricas para movimentar o valor.

As cidades de Montenegro, Cruzeiro do Sul, Roca Sales, Guaíba e Arroio do Meio contam com atendimento dos Caminhões Caixa.

Como ocorre o pagamento?

As prefeituras cadastram as famílias desabrigadas ou desalojadas e enviam os cadastros para o sistema do MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional); O responsável familiar entra no site do Auxílio Reconstrução, realiza o login com a senha do portal gov.br e faz a confirmação do cadastro; Os dados são cruzados pela Dataprev, que encaminha à Caixa a folha de pagamentos de forma escalonada, enquanto as famílias forem sendo cadastradas e confirmadas; A Caixa efetua o crédito em conta para o beneficiário em até dois úteis após o recebimento da folha.