Conselho reduz juros do consignado do INSS para 1,66% ao mês Novo limite foi definido pelo Conselho Nacional da Previdência Social; é o oitavo corte consecutivo desde março de 2023

Alto contraste

A+

A-

Consumidor retira dinheiro em caixa eletrônico (Edu Garcia/R7 - 04.09.2024)

O CNPS (Conselho Nacional de Previdência Social) aprovou nesta segunda-feira (27) a redução de 1,68% para 1,66% ao mês no teto de juros do crédito consignado para beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) .

Também foi aprovada a queda de 2,49% para 2,46% dos juros do cartão de crédito consignado e do cartão de benefício. Foram 11 votos a 4.

Os novos valores começam a valer cinco dias úteis após a publicação da resolução do Conselho.

Novo limite definido pelo Conselho Nacional da Previdência Social foi o oitavo corte consecutivo desde março de 2023

Publicidade

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, havia antecipado que a redução da taxa Selic em 0,25 ponto porcentual poderia impactar na definição do teto de juros do crédito consignado.

Ele avaliou que havia uma tendência de queda no patamar do teto, mesmo que em ritmo mais lento.

Publicidade

Os bancos têm dito que os cortes do teto do consignado levaram a uma queda nas concessões do benefício. Apesar da diminuição na taxa Selic, as entidades consideram que os juros futuros, em tendência de piora, são o principal indexador dos custos de captação do consignado.

Lupi negou, no entanto, a avaliação feita pelos bancos e disse que, de janeiro a abril deste ano, foram R$ 2 bilhões a mais de empréstimos consignados. O ministro também apontou que “juros futuros” são os “juros da incógnita”.

Publicidade

Como consultar

Estão disponíveis no portal do INSS e no aplicativo Meu INSS as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras no Brasil.

Os segurados podem consultar em qual banco a taxa de juros está mais favorável e fazer a portabilidade do empréstimo.

No aplicativo ou site, ao selecionar o serviço “extrato de empréstimos”, opção “instituições e taxas”, os juros estarão disponíveis para que o segurado verifique qual a taxa mais vantajosa antes de pegar o empréstimo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5