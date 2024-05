Juros do cartão de crédito voltam a subir em abril e atingem 423,5% ao ano Taxa do cheque especial, segunda linha de crédito mais cara, voltou a subir e chegou a 129,9% ao ano, informou o Banco Central

Alto contraste

A+

A-

Informação consta nas Estatísticas Monetárias e de Crédito do BC (Marcello Casal Jr/ Agência Brasil)

A taxa média de juros do rotativo do cartão de crédito voltou a subir e chegou a 423,5% ao ano, maior nível desde o início de 2024. O indicador teve alta de 2,2 pontos percentuais de março para abril. A informação consta das Estatísticas Monetárias e de Crédito, divulgadas nesta segunda-feira (27) pelo Banco Central.

Na prática, qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce cinco vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento.

Por exemplo, o consumidor que devia R$ 800 em janeiro do ano passado precisa desembolsar um adicional de R$ 3.388 para quitar o saldo devedor com a instituição financeira após um ano, totalizando uma dívida de R$ 4.188.

Em dezembro do ano passado, o Conselho Monetário Nacional determinou um limite de 100% para as taxas de juros do rotativo. Essa decisão entrou em vigor este ano e vale para as dívidas contraídas a partir de janeiro.

Publicidade

Sendo assim, com a nova norma, se a dívida for de R$ 200, por exemplo, o valor total, com a cobrança de juros e encargos, não poderá exceder R$ 400.

Cheque especial

O cheque especial, segunda linha de crédito mais cara disponível no mercado, que está embutida na conta-corrente dos brasileiros, voltou a subir em abril. Os juros médios chegaram a 129,9% ao ano, 1,8 pontos percentuais a mais do que o registrado em março.

No cheque especial, a mesma dívida do exemplo acima, mantida por um ano sem pagamento, salta para R$ 1.839,20.