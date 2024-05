No último dia do prazo, mais de 39 milhões de brasileiros já declararam o IR de 2024 Segundo dados da Receita Federal, 56,6% dos contribuintes utilizaram a declaração simplificada

Alto contraste

A+

A-

Prazo para enviar o IR 2024 termina nesta sexta (Joédson Alves/Agência Brasil)

O prazo para a entrega do Imposto de Renda 2024 termina nesta sexta-feira (31), e mais de 39 milhões de brasileiros já enviaram a documentação para a Receita Federal. O número corresponde a 94,7% das declarações enviadas no passado. A expetativa da Receita Federal é receber um total de 43 milhões de documentos.

Neste ano, todos os residentes no Brasil que tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 em 2023 são obrigados a fazer a declaração. O órgão também divulgou que 56,6% dos contribuintes utilizaram a versão simplificada da declaração.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Galeria tira-dúvidas IR 2024

Ainda segundo a Receita Federal, 20,2% dos declarantes vão ter que pagar valores ao governo, e 62,3% dos contribuintes que já enviaram a documentação serão restituídos. O primeiro lote, com R$ 9,5 bilhões, foi liberado hoje, com mais de 5,5 milhões de beneficiados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A maioria da documentação foi entregue pelo programa oficial, disponível no site da Receita. A média de idade dos contribuintes é de 47 anos, e 44% das declarações foram enviadas por mulheres. Os dados foram atualizados na manhã desta sexta.

Publicidade

Multa e bloqueio de serviços

Caso o contribuinte não entregue a declaração no prazo, ele pode sofrer penalizações, como o pagamento de multa, que tem o valor mínimo de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O valor da multa começa a contar no primeiro dia seguinte ao da data limite de entrega e termina a contagem na data do envio da declaração ou, se não for entregue, na data do lançamento de ofício pela Receita Federal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Quem não entregar a declaração fica impedido de tirar passaportes e contratar empréstimos junto a instituições financeiras. O contribuinte ainda pode ficar impossibilitado de movimentar conta bancária e utilizar cartões de débito ou crédito de sua titularidade. Além de ter problemas com encomendas internacionais, que podem ficar barradas e não ser entregues.