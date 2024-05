Tira-dúvidas IR 2024: advogados, prestação da casa, aluguel e juros de financiamento são dedutíveis?

Alto contraste

Prazo para declarar termina em 31 de maio (Juca Varella/Agência Brasil)

Uma série do R7 ajuda a esclarecer as principais dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda 2024 . O prazo termina em 31 de maio, e mais de 21 milhões de contribuintes enviaram a documentação . Um dos questionamentos é se despesas com advogados, prestações da casa própria, alugueis e juros de financiamento, por exemplo, são dedutíveis. Para outras sugestões, basta entrar em contato nas redes sociais oficiais do R7 e da RECORD.

Segundo a Receita, honorários advocatícios podem ser abatidos dos rendimentos tributáveis decorrentes de ações judiciais.

“Não há previsão legal para essas deduções, mas profissionais autônomos que escrituram livro-caixa podem abater dos rendimentos recebidos as despesas consideradas essenciais às suas atividades, como aluguel, conta de água, luz, telefone e outros. Honorários advocatícios podem ser abatidos dos rendimentos tributáveis decorrentes de ações judiciais.”

Imposto de Renda 2024

Para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.