Tira-dúvidas IR 2024: onde devo apresentar a declaração enviada fora do prazo?

Alto contraste

A+

A-

Prazo para declarar o IR 2024 acaba em 31 de maio (Juca Varella/Agência Brasil )

Os contribuintes que perderem o prazo para declarar do Imposto de Renda 2024, que termina na próxima sexta-feira (31), terá o modo de envio dos dados alterado. Para saber como fazer, uma série do R7 ajuda a esclarecer as principais dúvidas sobre a documentação e as particularidades que envolvem a prestação de contas junto à Receita Federal. Caso você tenha uma sugestão, basta entrar em contato nas redes sociais oficiais do R7 e da RECORD.

Publicidade 1 / 10 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Galeria tira-dúvidas IR 2024

Segundo a Receita, o contribuinte atrasado pode enviar a declaração pela internet, mas deverá pagar uma multa pelo descumprimento do período previsto.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Como fazer se perder o prazo?

A declaração, após 31 de maio de 2024, deve ser apresentada:

pela Internet, mediante utilização do programa de transmissão Receitanet;

a partir do exercício de 2017, pela Internet, no respectivo programa IRPF, na opção “Entregar Declaração”;

utilizando o “Meu Imposto de Renda” (consulte as perguntas 026 a 031), na hipótese de apresentação de declaração original; ou d) em mídia removível, nas unidades da Receita Federal, durante o horário de expediente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Imposto de Renda 2024

Para muita gente, o período de prestar contas com o Leão pode ser estressante. No ano passado, mais de 500 mil pessoas não enviaram a documentação no prazo correto e tiveram que pagar multas.