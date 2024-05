Exército de Israel recupera corpo de brasileiro sequestrado e morto pelo Hamas

Alto contraste

Michel Nisenbaum foi sequestrado e morto pelo Hamas, em 7 de outubro do ano passado (Reprodução X/@IDF — 24.05.2024)

Na madrugada desta sexta-feira (24), o Exército de Israel confirmou o resgate de três reféns sequestrados e mortos pelo grupo terrorista do Hamas, no último dia 7 de outubro. Entre os corpos encontrados está o do brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos.

Além dele, foram recuperados o franco-mexicano Orión Hernández Radoux, de 32 anos, e o israelense Hanan Yablonka,m de 42 anos. O exército israelense fez exames de identificação dos corpos e notificou as famílias das vítimas antes de soltar o comunicado oficial.

De acordo com o comunicado militar, foi realizada uma operação conjunta entre as Forças de Defesa de Israel e os serviços de inteligência de país, em Jabalya, que permitiu a localização de mais três reféns do Hamas. Os corpos foram levados da Faixa de Gaza de volta para Israel.

Os três reféns morreram durante o ataque do grupo terrorista no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra, e foram levados para Gaza.

Nisenbaun morava na cidade israelense de Sderot, localizada perto da Faixa de Gaza, e seguia para a base militar na fronteira para pegar sua neta, quando foi conectado pela última vez.

Já Raoux e Yablonk estavam no festival de música eletrônica Universo Paralello - Supernova, que acontecia nas proximidades da comunidade Re’im, em Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, falou sobre o resgate por meio das redes sociais. “Juntamente com os cidadãos de Israel, a minha esposa Sarah e eu inclinamos a cabeça em profunda tristeza e abraçamos as famílias enlutadas nos seus momentos difíceis. Temos o dever nacional e moral de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para devolver os nossos sequestrados — as vidas e os espaços — e é isso que estamos a fazer. Louvo as forças IDF e as forças de segurança que agiram com grande coragem no coração do território inimigo, a fim de devolvê-los às suas famílias e ao túmulo de Israel”, escreveu o premier no X (antigo Twitter).

O presidente da França, Emmanuel Macron, também se pronunciou por meio da mesma redes social. “Tomei conhecimento com imensa tristeza da morte do nosso compatriota Orión Hernández-Radoux, refém do Hamas desde 7 de outubro. Penso em sua família e nas pessoas próximas a ele. Estamos ao lado deles. A França continua mais do que nunca empenhada na libertação de todos os reféns.”

