Foi por pouco! Helicóptero fora de controle quase atinge pessoas durante o pouso; assista

Internacional |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Helicóptero se preparava para pousar em Kedarnath, nos Himalaias (Reprodução/X)

Um helicóptero com seis pessoas a bordo perdeu o controle quando se preparava para o pouso em na cidade indiana de Kedarnath, nos Himalaias, nesta sexta-feira (24). Por pouco, a aeronave não atingiu pessoas que aguardavam em solo.

O piloto conseguiu pousar em segurança em um gramado a cerca de 100 m do heliponto. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a aeronave começa a girar muito próxima do chão. Pessoas que estão no local correm e se afastam.

O incidente teria ocorrido devido a uma pane no sistema hidráulico do helicóptero, que sofreu apenas pequenos danos na cauda durante o pouso forçado. Ninguém se feriu.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5