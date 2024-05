Miss Buenos Aires de 60 anos fica sem coroa na etapa nacional

Alto contraste

Alejandra Rodriguez, durante o concurso de Miss Universo argentina (Reprodução/Miss Universo Argentina)

Com o fim do limite de idade no Miss Universo ano passado, a modelo Alejandra Rodriguez chamou atenção ao ser a primeira candidata de 60 anos a vencer o Miss Universo Buenos Aires 2024 e seguir para a etapa nacional. No entanto, a advogada e jornalista não venceu e não irá representar a Argentina no concurso internacional. A coroa ficou para Magalí Benejam Corthey, de 29 anos, que representava a cidade de Córdoba em final realizada na noite deste sábado (25), em Buenos Aires.

Apesar de não levar o prêmio maior, a modelo garantiu o Top 15 e recebeu um prêmio de Miss Rosto. Em seu discurso no top 15, Alejandra destacou que a competição foi um marco em sua vida. “Aprendi muito sobre mim mesma, sobre tudo aquilo que sou capaz de fazer. Quero agradecer aqueles que apostaram em mim nessa aventura tão louca”, disse.

Além da vencedora, o Top 6 ficou com as concorrentes das cidades de Chaco, Ilha do Atlântico Sul, Santa Fé, Corrientes e La Rioja.

Alejandra vive e trabalha na cidade de La Plata, em Buenos Aires. Sua estreia na competição de beleza só ocorreu porque, em 2022, a restrição de idade para as participantes foi removida – anteriormente, as candidatas ao título de Miss Universo precisavam ter entre 18 e 28 anos.

O que chama a atenção do público e da mídia em relação à candidata é sua aparência. Aos 60 anos, Alejandra aparenta estar longe da idade registrada em sua certidão de nascimento.

“Cheguei ao concurso por acaso, por meio de uma amiga que ficou sabendo do concurso inclusivo, sem limite de idade”, contou Alejandra ao jornal argentino Clarín. “Eu sempre digo: tenho 60 anos, não tenho pretensão de parecer ter 30 anos e não quero que pensem que não tenho nenhuma ruga. É preciso levar bem os anos, mas sem se desfigurar para aparentar menos idade”, constatou.

Miss Universo

A 73ª edição do concurso de beleza Miss Universo será realizada no México este ano, em uma data ainda não anunciada. Sheynnis Palacios, da Nicarágua, coroará sua sucessora ao final do evento, que será transmitido mundialmente pela plataforma de streaming Roku Channels.

Até o momento, já foram confirmadas nove candidatas para o concurso: Halima Hoy (Belize), Jia Qi (China), Indira Ampiot (França), Christianna Katsieri (Grécia), Madina Almukhanova (Cazaquistão), Maya Turdalieva (Quirguistão), Nominzul Zandangiin (Mongólia), Franki Russell (Nova Zelândia) e Ileana Márquez (Venezuela).

