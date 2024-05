Quem é Stormy Daniels, a atriz de filmes adultos que é pivô da condenação de Trump

Internacional |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Trump e a atriz de filmes adultos Stormy Daniels tiveram um caso em 2006 (Reprodução Instagram @thestormydaniels)

Donald Trump foi condenado por unanimidade pelo tribunal de Manhattan, em Nova York, nesta quinta-feira (30), por 34 acusações de fraude fiscal para esconder o envolvimento dele com a atriz de filmes adultos Stormy Daniel, ocorrido em 2006.

Em 2016, o ex-presidente dos EUA teria pago USD 130 mil, aproximadamente R$ 680 mil, à atriz para evitar a divulgação do relacionamento e não prejudicar sua campanha presidencial naquele ano.

O nome verdadeiro de Stormy é Stephanie Clifford. Ela tem 45 anos e é de Baton Rouge, no estado americano da Louisiana.

Há mais de duas décadas, ela atua no ramo de filmes adultos, nos quais estrela e dirige vários vídeos.

Publicidade

Em 2018, a atriz publicou um livro em que conta sua trajetória, como que era boa aluna na escola e apaixonada por cavalos quando criança.

Ela também revelou que sofreu abuso sexual quando tinha 9 anos e que sempre teve uma relação difícil com a família.

Publicidade

Antes de estrear na frente das câmeras, Stormy trabalhou em clubes de striptease e teria começado nesse trabalho aos 17 anos.

Ao longo da carreira, a americana participou de mais de cem filmes e recebeu dezenas de prêmios da indústria de filmes adultos.

Publicidade

Com a fama, foi convidada também para fazer participação em produções de comédia, como O Virgem de 40 Anos (2005) e Ligeiramente Grávidos (2007).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Caso com Trump

Em depoimento, Stormy contou que tinha 27 anos quando conheceu Trump durante um torneio de golfe em 2006. Ela disse que o empresário a convidou para jantar, e os dois foram a sua suíte em um hotel. O ex-presidente teria a esperado com flores e um pijama de seda.

Naquele dia, os dois se relacionaram de forma consensual e não teriam mantido contato após o primeiro encontro.

A atriz afirma que Trump fez ligações para ela no ano seguinte. Os dois se reencontraram a pedido dele em julho de 2007, no Beverly Hills Hotel, em Los Angeles, para discutir sua possível aparição no reality show que o bilionário apresentava na TV americana, porém o convite nunca se concretizou.

Em 2018, a história do dinheiro dado para manter Stormy em silêncio foi divulgada pela imprensa. Desde então, a troca de acusações dos dois lados ocupa as páginas dos jornais e também publicações na internet.