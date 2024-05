Delegado aposentado é queimado vivo dentro de casa em Sete Lagoas (MG) Criminoso ameaçou cuidadora da vítima para entrar no imóvel; motivação do crime ainda é investigada

Hudson Maldonado Gama foi queimado vivo em Sete Lagoas (Reprodução / Record Minas)

Um delegado aposentado foi queimado vivo, na tarde desta quarta-feira (22), em Sete Lagoas, a 70 km de Belo Horizonte. A motivação do crime ainda é investigada.

A vítima é Hudson Maldonado Gama, de 86 anos. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 12 horas, quando um motociclista chegou na casa dele e disse que teria uma entrega.

Segundo testemunhas, a cuidadora de Gama disse que não iria abrir o portão e foi ameaçada com uma faca pelo homem.

Após entrar no imóvel, o motociclista foi até o quarto do delegado, que estava acamado, jogou gasolina sobre ele e ateou fogo. Em seguida, o homem fugiu na motocicleta.

De acordo com as testemunhas, Hudson Maldonado Gama era acamado devido a problemas de saúde. No fim do ano passado ele sofreu dois AVCs (Acidente Vasculares Cerebral).