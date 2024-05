Minas Gerais |Maria Luiza Reis, do R7

Influenciador suspeito de vender celulares feitos de argila vira réu por extorsão Tribunal de Justiça também decidiu pela manutenção da prisão preventiva do suspeito

Influenciador é suspeito de vender celulares feitos de argila (Divulgação/Polícia Civil de MG)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais aceitou a denúncia de extorsão contra o influenciador digital Daniel Augusto Bicalho Ferreira de Souza. Ele está preso suspeito de vender blocos de argila no lugar de celulares de luxo na Grande BH.

Em decisão, na última sexta-feira (17), o juiz Milton Lívio Lemos Salles, da 4ª Vara Criminal da capital mineira, aceitou a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais e decidiu pela manutenção preventiva do influenciador, que está preso desde o dia 25 de abril.

Relembre o caso

A Polícia Civil prendeu um funkeiro, de 31 anos, como suspeito de vender dois blocos de argila no lugar de dois aparelhos de celular de luxo, no bairro Camargos, na região oeste de Belo Horizonte.

O delegado responsável pelo caso informou que, inicialmente, o homem iria responder por estelionato. No entanto, ele também foi apontado como autor de extorsão com uso de arma de fogo. Uma empresária e o marido dela seriam as vítimas. O casal compraria os aparelhos para trabalho. Eles pagaram R$ 13 mil.

Segundo a mulher, ao buscar os celulares, ela teria tentado abrir a caixa, mas foi impedida pelo funkeiro conhecido como MC Dugaaoo. “Ele disse que estava com uma arma”, declarou a mulher.

