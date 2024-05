Jovem é atropelada ao atravessar avenida e motorista foge sem prestar socorro na Grande BH Câmeras flagraram o momento do acidente e podem ajudar na identificação do veículo e do condutor, que estava em alta velocidade

Vítima, de 24 anos, estava com amigos em um bar e foi atingida pelo carro ao tentar atravessar a via

Câmeras de segurança flagraram o momento que uma jovem é vítima de um atropelamento na Avenida Brasília, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (30). O acidente aconteceu por volta das 4h da manhã e o motorista fugiu do local sem prestar socorros.

A vítima foi socorrida e levada para a UPA São Benedito. O estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado, mas segundo familiares, a jovem foi liberada, na manhã de hoje. No entanto, começou a sentir dores e foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro Risoleta Neves.

A vítima identificada como Taiane Gonçalves, de 24 anos, estava com amigos em um bar e foi atingida pelo carro ao tentar atravessar a via. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente e podem ajudar na identificação do veículo e do condutor, que estava em alta velocidade.

A Polícia Civil está investigando o caso e busca identificar o motorista responsável pelo atropelamento. Até o momento, o motorista não foi identificado e a Polícia Civil pede a colaboração da população com informações que possam levar à sua identificação.

