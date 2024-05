Minas Gerais |Do R7, com Rosildo Mendes, da Record Minas

Polícia identifica cinco suspeitos de envolvimento em chacina em festa infantil na Grande BH Polícia teria chegado até os suspeitos com ajuda de um vídeo gravado pelos envolvidos pouco antes de entrarem no sítio

Alto contraste

A+

A-

A Justiça já emitiu mandados de prisão contra eles e eles estão foragidos (Reprodução/Record Minas)

Os cinco suspeitos de estarem envolvidos no assassinato de duas crianças e um homem durante uma festa de aniversário em um sítio em Ribeirão das Neves foram identificados pela Polícia Civil. Dois seriam os mandantes: Flavio Celso da Silva e o irmão dele Leandro Roberto da Silva. Os executores seriam Marcelo Alves Rodrigues, Fabiano Alves Campos e Agnes Danrley. A Justiça já emitiu mandados de prisão contra eles e eles estão foragidos.

A polícia teria chegado até os suspeitos com ajuda de um vídeo gravado pelos envolvidos pouco antes de entrarem no sítio. Um sexto envolvido nos assassinatos já está preso: Yago reis, de 24 anos, foi baleado no dia do crime e detido pela polícia.

O crime foi cometido na semana passada durante a festa de aniversário de Heitor Moreira, que completava nove anos. Os homens chegaram atirando e atingiram o aniversariante. Além de heitor, outra criança também morreu: a prima dele, que tinha 11 anos.

O alvo dos atiradores era o pai de Heitor, Felipe Júnior Moreira lima, que tinha 26 anos, e foi assassinado.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5