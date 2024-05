‘Ele é um monstro, mas como eu faço para deixar de amá-lo?’: Ilana Casoy revela bastidores de entrevistas com assassinos famosos

Alto contraste

A criminóloga Ilana Casoy ficou famosa ao entrevistar diversos assassinos famosos no Brasil. Roteirista e escritora, ela é autora de Bom Dia, Verônica, livro adaptado para a Netflix como série. Em entrevista a Percival de Souza e Renato Lombardi no podcast Arquivo Vivo, ela revela os bastidores dessas conversas.

“A entrevista mais marcante que eu tenho de mulher foi com a esposa de um criminoso em série. Ela me explicou o susto dela de descobrir que ele era um monstro e me disse uma frase-chave: ‘Eu agora sei que ele é um monstro. Agora, doutora, me ajuda. Como eu faço para parar de amá-lo. Eu não quero mais amar esse lixo’. Isso pra mim foi muito impressionante”, disse Ilana.





