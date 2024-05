‘Acho que as pessoas não devem ser rotuladas’, diz Sergio Moro sobre bolsonarismo no Senado Senador participou do JR Entrevista desta quinta-feira (23)

O senador Sergio Moro (União-PR) disse que as pessoas não devem ser rotuladas, ao ser perguntado se vai seguir o bolsonarismo no Senado após ser absolvido das acusações de abuso do poder econômico, caixa dois e uso indevido dos meios de comunicação pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Eu me considero um senador focado nos vários assuntos ali do Paraná. Uso uma metáfora que temos que construir uma fortaleza no Paraná para evitar que essa gestão ruinosa do PT acabe se estendendo para o Paraná também, por exemplo, no governo do estado”, disse em entrevista ao JR nesta quinta-feira (23).

O senador afirmou que o foco como parlamentar é segurança pública, controle das contas públicas e não descarta votar com o governo, dependendo da pauta.

“Sou de oposição e continuarei sendo de oposição, mas não quero alimentar essa polarização irracional que contamina muitas vezes o país e acaba prejudicando a nossa avaliação de propostas e de políticas públicas”, acrescentou.

No Senado, parlamentares dizem que o político Sérgio Moro “nasce agora”, depois de encerrada a expectativa em torno dos julgamentos que questionavam o mandato do senador.

