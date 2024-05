Moro diz que pedido de devolução de valores pagos por Marcelo Odebrech na Lava Jato “seria algo absurdo”

Alto contraste

O senador Sérgio Moro (União-PR) comentou, em entrevista ao JR nesta quinta-feira (23), os possíveis desdobramentos da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que anulou todos os atos da Lava Jato contra o executivo Marcelo Odebrecht. Ex-juiz da operação, Moro disse que seria “absurdo” um possível pedido de devolução dos valores pagos por Marcelo no acordo e que não teria como “fazer um envolvimento” no processo.

“Espero que não. Seria algo absurdo. Mas não tenho como fazer um envolvimento dentro daquele processo”, disse o ex-juiz.

No despacho de Toffoli, o ministro afirmou que houve conluio entre magistrados e procuradores da República que integraram a operação. Porém, como a decisão mantém o acordo de delação premiada válido, não há impacto na multa paga pelo empreiteiro no âmbito da Lava-Jato.

Marcelo Odebrech pagou R$ 73 milhões de multa, além de dezenas de milhões a título de perdimento, por imóveis e recursos que mantinha no exterior e que ele teria adquirido via caixa dois, segundo a Lava Jato.

O empreiteiro foi condenado, em 2016, a 19 anos e 4 meses de prisão pelo ex-juiz Sergio Moro. A pena foi reduzida para dez anos, depois que firmou um acordo de delação. Em 2022, a pena foi reduzida para sete anos, por ordem do STF.

