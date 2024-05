Abono salarial paga R$ 4,4 bi a nascidos em maio e junho e a todos beneficiários no RS A medida visa beneficiar 702 mil trabalhadores afetados pelas fortes chuvas no estado; em todo o país vão receber 4,4 milhões de pessoas

Abono salarial será pago a cerca de 4,4 milhões de trabalhadoresmais (Marcos Santos/USP Imagem)

A Caixa libera o pagamento nesta quarta-feira (15) do abono salarial 2024, ano-base 2022, para os nascidos em maio e junho. O crédito do benefício é feito conforme o mês de nascimento do trabalhador. Para o Rio Grande do Sul, o valor será antecipado a todos os beneficiários.

A medida visa beneficiar 702 mil trabalhadores afetados pelas fortes chuvas no estado, que receberão o valor total de R$ 726,7 milhões este mês. Em todo o país, o pagamento chega a R$ 4,45 bilhões, para cerca de 4,4 milhões de trabalhadores.

Os valores do abono salarial variam segundo a quantidade de dias trabalhados durante o ano-base 2022.

O PIS (Programa de Integração Social) e o Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) são pagos todos os anos no valor máximo de um salário mínimo (R$ 1.412), conforme calendário definido pelo Codefa (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador).

Quem tem direito

Tem direito ao benefício o trabalhador inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2022, com remuneração mensal média de até dois salários-mínimos (R$ 2.824). Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Rais (Relação Anual de Informações Sociais).

Recebem o PIS pela Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público recebem o Pasep pelo Banco do Brasil.

Os trabalhadores que têm conta-corrente ou poupança na Caixa receberão o crédito, automaticamente, em sua conta do banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança social digital, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem.

Caso não seja possível a abertura da conta digital, o saque poderá ser realizado com o Cartão Social e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas, correspondentes ou nas agências da Caixa.

Confira as datas de pagamento

PIS

Nascidos em janeiro – 15 de fevereiro

Nascidos em fevereiro – 15 de março

Nascidos em março – 15 de abril

Nascidos em abril – 15 de abril

Nascidos em maio – 15 de maio

Nascidos em junho – 15 de maio

Nascidos em julho – 17 de junho

Nascidos em agosto – 17 de junho

Nascidos em setembro – 15 de julho

Nascidos em outubro – 15 de julho

Nascidos em novembro – 15 de agosto

Nascidos em dezembro – 15 de agosto

Pasep

Final de inscrição 0 – 15 de fevereiro

Final de inscrição 1 – 15 de março

Finais de inscrição 2 e 3 – 15 de abril

Finais de inscrição 4 e 5 – 15 de maio

Finais de inscrição 6 e 7 – 17 de junho

Final de inscrição 8 – 15 de julho

Final de inscrição 9 – 15 de agosto ‌

Como consultar

A consulta pode ser feita por meio da Carteira de Trabalho Digital e no portal Gov.br.

Informações adicionais podem ser solicitadas nos canais de atendimento do Ministério do Trabalho e Emprego e nas unidades das Superintendências Regionais do Trabalho, pelo telefone 158 ou pelo e-mail: trabalho.uf@economia.gov.br (substituindo os dígitos UF pela sigla do estado de domicílio do trabalhador, como por exemplo, trabalho.df@economia.gov.br, para moradores do Distrito Federal, e trabalho.sp@economia.gov.br, para moradores de São Paulo).

