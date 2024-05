Concurso da Caixa tem prova neste domingo; portões abrem às 11h30 As provas objetivas e discursivas terão duração de cinco horas, das 13h às 18h, em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul

Fachada da agência da Caixa na zona norte de SP Fachada da agência da Caixa na zona norte de SP (Edu Garcia/R7 - 07.06.2022)

Com mais de 1,2 milhão de inscritos, o concurso para mais de 4 mil vagas da Caixa Econômica Federal será realizado neste domingo (26). Os portões dos locais de prova serão abertos às 11h30 e fechados às 12h30, (horário de Brasília).

As provas objetivas e discursivas terão duração total de cinco horas, das 13h às 18h, em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve o certame adiado devido às enchentes. A nova data ainda não foi marcada.

Os candidatos devem levar caneta transparente de tinta preta e documento oficial de identificação com foto.

O cartão de confirmação de inscrição foi liberado na última terça-feira, na página da internet da Fundação Cesgranrio, organizadora do processo seletivo, com endereço do local de aplicação das provas e número da sala onde o inscrito fará a prova.

As provas para os cargos de nível médio terão 60 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e de 35 específicos.

Para os cargos de nível superior, as provas objetivas serão compostas por 70 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 específicos.

Na etapa discursiva, o candidato produzirá uma redação sobre tema proposto relacionado a conhecimentos específicos.

Vagas de nível médio

• Técnico bancário novo, de carreira geral do banco - 2 mil vagas

• Técnico bancário novo, na área de tecnologia da informação - 2 mil vagas

Vagas de nível superior

• Médico do trabalho - 28 vagas

• Engenheiros de segurança do trabalho - 22 vagas

Salário

Para o cargo de técnico bancário novo, a remuneração inicial é de R$ 3.762,00. Já o concurso para as carreiras profissionais de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho, a remuneração inicial é de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, respectivamente.

Todos os empregados contam, ainda, com os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Cronograma

Nesta segunda-feira (27), serão divulgados os gabaritos das provas objetivas. Caso o candidato discorde de eventuais questões formuladas ou dos gabaritos divulgados, os recursos poderão ser interpostos entre 27 e 28 de maio.

Os aprovados serão convocados a partir de agosto de 2024 para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período.

Mais informações podem ser obtidas no edital do concurso ou na página Trabalhe na Caixa.

