Concurso da Caixa tem provas e gabarito divulgados; veja as próximas datas As provas objetivas e discursivas foram realizadas neste domingo (26) em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul

Concurso da Caixa terá resultado divulgado em agosto (Reprodução)

A Fundação Cesgranrio, responsável pelo concurso da Caixa Econômica Federal , divulgou nesta segunda-feira (27) os gabaritos e as provas aplicadas neste domingo. Os candidatos podem conferir e acessar as informações pelo site da Cesgranrio .

Caso o candidato discorde de eventuais questões formuladas ou dos gabaritos divulgados, os recursos poderão ser interpostos entre 27 e 28 de maio.

Com mais de 1,2 milhão de inscritos, o concurso para mais de 4 mil vagas da Caixa foi realizado neste domingo (26), em todo o país, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve o certame adiado devido às enchentes. A nova data ainda não foi marcada.

Os aprovados serão convocados a partir de agosto de 2024 para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. O concurso terá validade de um ano, prorrogável por igual período.

Como foram as provas

As provas para os cargos de nível médio tiveram 60 questões, sendo 25 de conhecimentos básicos e de 35 específicos.

Para os cargos de nível superior, as provas objetivas foram compostas por 70 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 40 específicos. Na etapa discursiva, redação sobre tema relacionado a conhecimentos específicos foi proposta.

Cronograma do concurso

04/07/2024 - Divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas preliminares de redação

04 e 05/07/2024 - Vista da prova de redação e pedido de revisão das notas para os candidatos que obtiverem nota inferior a 70 no site da Cesgranrio (www.cesgranrio.org)

16/07/2024 - Resultado dos pedidos de revisão das notas de redação e convocação para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos que se autodeclararem negros

20 e 21/07/2024 - Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros.

9/07/2024 - Divulgação do resultado preliminar da avaliação da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros.

29 e 30/07/2024 - Interposição de eventuais recursos quanto ao resultado da aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos concorrentes às vagas reservadas para negros.

05/08/2024 - Previsão de divulgação dos resultados finais.

Vagas de nível médio

• Técnico bancário novo, de carreira geral do banco - 2 mil vagas

• Técnico bancário novo, na área de tecnologia da informação - 2 mil vagas

Vagas de nível superior

• Médico do trabalho - 28 vagas

• Engenheiros de segurança do trabalho - 22 vagas

Salário

Para o cargo de técnico bancário novo, a remuneração inicial é de R$ 3.762,00. Já o concurso para as carreiras profissionais de médico do trabalho e de engenheiro de segurança do trabalho, a remuneração inicial é de R$ 11.186,00 e R$ 14.915,00, respectivamente.

Todos os empregados contam, ainda, com os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte, auxílio-creche, possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Mais informações podem ser obtidas no edital do concurso ou na página Trabalhe na Caixa.

