Justiça do Rio mantém prisão de homem suspeito de estuprar e matar Sophia Angelo

Menina é encontrada morta em caçamba de lixo após sair para ir até a escola

A Justiça do Rio converteu a prisão em flagrante de Edilson Amorim dos Santos Filho, de 47 anos, para preventiva (sem prazo), durante a audiência de custódia, nesta quarta-feira (29). Segundo a polícia, ele confessou ter estuprado e assassinado a menina Sophia Angelo Veloso, de 11 anos.

O homem foi detido na tarde desta terça-feira (28), depois que investigadores encontraram o short da vítima na casa do suspeito, além de vestígios de sangue em uma faca e no banheiro do imóvel.

Levado para a 37ª DP (Ilha), ele teve que ser transferido para a Polinter, na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, zona norte do município, após populares tentaram invadir a delegacia para agredi-lo.

Segundo o delegado Felipe Santoro, que investiga o caso, Edilson deve responder por homicídio qualificado, estupro de vulnerável e ocultação de cadáver.

De acordo com as investigações, a criança foi morta com, pelo menos, 35 facadas. Ao Balanço Geral RJ, o investigador revelou que o suspeito ainda amarrou as mãos e pernas da menina. O corpo teria sido jogado em uma lixeira compactadora para ser triturado na usina do Caju, na zona norte da cidade.

