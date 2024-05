Pai diz que Sophia era aluna nota dez e sonhava ser estilista; corpo será enterrado hoje O velório está previsto para começar às 9h, no cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, zona norte do Rio

Familiares e amigos se despedem da menina Sophia Angelo Veloso, de 11 anos, nesta quinta-feira (30). O corpo da criança será enterrado no cemitério do Cacuia, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. O velório está previsto para começar às 9h, e o sepultamento às 13h.

Em entrevista à RECORD, o pai da menina descreveu a filha como uma garota dedicada, amorosa e estudiosa. Muito emocionado, Paulo Sérgio da Silva, de 36 anos, relembrou os últimos momentos juntos e contou que a criança sonhava se tornar estilista.

“Ela gostava muito de estudar e se amarrava em inglês. Tinha acabado de tirar nota 10 em inglês. Ela disse: ‘obrigada, pai, por me ensinar’. Ela tirou 10 em três provas”.

O crime

A pequena Sophia foi vítima de um crime brutal. Ela foi encontrada morta após desaparecer a caminho da escola, na Ilha do Governador, na segunda-feira (27).

Durante as buscas pela criança, o pai conseguiu imagens de câmeras de vigilância de um estabelecimento que flagraram os últimos passos da vítima. No vídeo, a criança foi vista acompanhada de Edilson Amorim dos Santos, de 47 anos, que era conhecido da família.

De acordo com as investigações, a criança foi estuprada e, em seguida, assassinada com, ao menos, 35 anos facadas. O corpo foi encontrado por policiais militares em uma caçamba de lixo, nesta terça-feira (28), na comunidade do Guarabu, na mesma região.

O principal suspeito foi levado para a delegacia e preso em flagrante. Ele precisou ser transferido para a Polinter, na Cidade da Polícia, em um veículo blindado da Polícia Militar após populares revoltados tentarem invadir a delegacia.

O delegado Felipe Santoro, responsável pelo caso, revelou que o homem amarrou as mãos e as pernas da criança. Em seguida, jogou o corpo na lixeira compactadora para ser triturado na usina do Caju, na zona norte.

Na quarta-feira (29), a Justiça converteu em preventiva (sem prazo) a prisão de Edilson durante a audiência de custódia, no Rio.

