PMs mortos após perseguição e capotamento serão enterrados no Rio nesta quinta (23) Os corpos das vítimas serão velados, a partir do meio-dia, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste

Militares perseguiram suspeitos por 27 km (Reprodução Record)

Os dois PMs mortos após uma perseguição seguida de capotamento serão enterrados no Rio de Janeiro, nesta quinta (23). Os corpos de Bruno Paulo da Silva, de 38 anos, e de Bruno Willian Batista de Souza Ribeiro, de 30 anos, serão velados a partir do meio-dia, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste.

Os policiais militares trabalhavam no BPVE (Batalhão de Policiamento de Vias Expressas). O soldado Bruno Paulo deixou esposa, um filho de 15 anos e outro, de 2. Já o soldado Bruno William era casado e tinha um filho de 4 anos.





O acidente aconteceu no Jardim Botânico, na zona sul, na madrugada de quarta-feira (22). De acordo com as primeiras informações, os militares perseguiram por cerca de 27 km os ocupantes de um carro que desrespeitaram a ordem de parada em uma blitz em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Os dois suspeitos em fuga também morreram na batida. Eles foram identificados como Thiago Henrique Medeiro Figueiredo e Diego Ferreira Amaral. De acordo com a polícia, a dupla era investigada por homicídio e tráfico de drogas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Contra Thiago havia um mandado de prisão pendente. Com um deles foi encontrado um documento em nome de outra pessoa.

A Polícia Civil investiga se o carro usado pelos suspeitos era clonado. O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea), e a perícia foi realizada no local.

