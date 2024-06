Juiz condena a 18 anos grupo do PCC que criou ‘Maria Clara’ virtual para ‘golpe do Tinder’ Segundo investigação, quadrilha sequestrava, extorquia as vítimas e depois distribuía o dinheiro roubado em contas de terceiros

São Paulo|Estadão Conteúdo 06/06/2024 - 20h53 (Atualizado em 06/06/2024 - 20h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share