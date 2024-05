Justiça decide que Alexandre Nardoni pode cumprir resto da pena de 30 anos fora da cadeia

Alto contraste

Alexandre Nardoni foi condenado a 30 anos por matar a própria filha, mas passou 16 atrás das grades (ROBSON FERNANDJES/ESTADÃO CONTEÚDO – 07.05.2008)

A Justiça de São Paulo manteve a decisão que permite que Alexandre Nardoni permaneça em liberdade e cumpra o restante de sua pena fora da cadeia. Em despacho da última sexta-feira (24), a juíza Gabriela Marques da Silva Bertoli, da 4ª Vara de Execuções Criminais, decidiu manter o cumprimento da pena em regime aberto.

Nardoni foi condenado a 30 anos de prisão pela morte da própria filha Isabella, em março de 2008, que morreu após cair da janela do sexto andar do Edifício London, na Vila Mazzei, zona norte de São Paulo.

Anna Carolina Jatobá, na época sua mulher e madrasta da menina, também foi condenada a 26 anos a serem cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

Após 16 anos do crime, no dia 3 de maio deste ano, a Justiça concedeu progressão para o regime aberto de Alexandre Alves Nardoni. Ele deixou a Penitenciária II de Tremembé no dia 06.

No mesmo dia, o MPSP (Ministério Público de São Paulo) entrou com recurso de agravo de execução contra a decisão. Segundo o documento, o MPSP considera que Nardoni praticou crime hediondo bárbaro ao matar a filha de 5 anos.

