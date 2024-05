Saúde envia nova remessa de vacinas contra dengue para mais de 400 municípios

Alto contraste

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (29) a distribuição de 991.372 doses da quinta remessa de vacinas contra a dengue, sendo 656.172 doses de reforço e 335.200 doses de ampliação. As vacinas serão entregues a mais de 405 municípios, totalizando 1.735 aplicações em adolescentes de 10 a 14 anos de idade.

Entre as regiões contempladas estão Brasília, no Distrito Federal, com 49 mil doses; Goiânia, em Goias, com 18.115; Rio Branco, no Acre, com 1.017; Feira de Santana, na Bahia, com 13.769 e Natal, no Rio Grande do Norte, com 9.207.

Segundo a pasta, as doses estão sendo entregues em parcelas devido à capacidade de produção do laboratório responsável. Para proteção contra casos graves, o ministério recomenda duas doses do imunizante.

Até o final do ano, o Brasil espera receber 5,2 milhões de doses, além da doação de 1,3 milhão; “isso permitirá a vacinação de 3,2 milhões de pessoas com as duas doses que completam o esquema vacinal”, informou.

A imunização contra a dengue começou pelas crianças de 10 a 11 anos e vai avançar progressivamente assim que novos lotes forem entregues pelo laboratório fabricante. A escolha dessa faixa etária foi baseada no maior índice de hospitalização por dengue.

Mortes por dengue no Brasil

No começo de maio, o Brasil ultrapassou o número de mortes causadas por dengue dos últimos dois anos somados. Em cinco meses, o país contabiliza 2.246 mortes confirmadas e outras 2.432 estão sendo investigadas. Foram 1.179 mortes em 2023 e 1.053 em 2022, que somadas chegam a 2.232, 14 a menos do que os óbitos confirmados até o momento.

Segundo a atualização mais recente do ministério, divulgada nesta quarta-feira, 3.254 pessoas morreram por dengue no país este ano. Outros 2.786 mortes estão em investigação e supera os 5 milhões de casos prováveis.