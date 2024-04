Arqueólogos descobrem enigma intrigante: criança medieval enterrada com ovo cozido Em Erding, na Alemanha, arqueólogos alemães depararam-se com um enigma intrigante: uma criança medieval enterrada com um ovo cozido...

Alto contraste

A+

A-

Arqueologistas

Em Erding, na Alemanha, arqueólogos alemães depararam-se com um enigma intrigante: uma criança medieval enterrada com um ovo cozido. O menino, com cerca de 5 anos, foi sepultado em um túmulo do século VII d.C., acompanhado por cintos e armas característicos da época.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Continua após a publicidade

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais



• Arqueólogos encontram misterioso esqueleto de criança segurando algo inesperado (FIM DE SEMANA)

• Nesta quarta (17), 3 signos terão uma grande mudança no relacionamento

• Correios anunciam novo concurso público; editais devem sair em setembro



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.