A cada 25 segundos alguém recebeu ajuda humanitária da Universal em 2021

Ao longo de 2021, os 17 programas sociais mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus realizaram quase 1,3 milhão de ações. Ou seja, a cada 25 segundos a Universal ofereceu ajuda humanitária em um dos 116 países onde estas iniciativas são desenvolvidas.

São ações que socorrem emergencialmente, ou mudam a vida de populações fragilizadas. Assim, por exemplo, foram acudidos 639 mil detentos (e familiares), 268 mil viciados em álcool e outras drogas, 1 milhão de pessoas em situação de rua, 2,6 milhões de jovens, 821mil idosos, 90 mil menores que cumprem medidas socioeducativas e 1,4 milhão de moradores de comunidades carentes. Foram 9,7 milhões de beneficiados no Brasil e 2,1 milhões no exterior. Veja mais abaixo o balanço completo dos programas sociais da Universal.

Com a pandemia da covid-19 e a consequente grave crise econômica que atingiu o mundo todo, a ajuda no combate à fome dos mais necessitados tem mobilizado os voluntários da Universal em vários países. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), cerca de um décimo da população global está subalimentada, o que representa 811 milhões de pessoas em todo o planeta.

Maria Antônio, habitante de Moçambique de 52 anos de idade, é uma dessas pessoas que foram socorridas pela Universal. Ela conta que estava sem comida, até que participou de uma das ações promovidas pela Igreja. “Consegui garantir minhas refeições por um mês. Sou muito grata por essa ajuda que recebi, pois não tinha esperança de comer outra vez”, relata a moçambicana.

Somente neste ano, os programas sociais da Universal já distribuíram 987 mil cestas básicas e 3,6 milhões de refeições, totalizando 8,8 mil toneladas de alimentos.

“Tem gente que vai para cama sem ter feito uma refeição no dia. Bebe água com açúcar, pão com açúcar, pão velho com açúcar. São milhões de pessoas que passam por essa situação”, relata o Bispo Renato Cardoso, responsável pela Universal no Brasil.

“Quando você faz uma doação de alimentos e a Igreja Universal se responsabiliza pela distribuição, nós entregamos pessoalmente, porque conhecemos as pessoas. Vamos às casas delas, pois sabemos onde elas moram, quem elas são, porque estamos lá na comunidade, junto com elas.”

Além de alimentos, essas iniciativas também doaram, até novembro de 2021, 618 mil livros, 8,2 milhões de informativos, 1,8 milhão de peças de roupas, 757 mil kits de higiene e 42 mil cobertores.

“Aqui no Japão, assim como em todo o mundo, estamos enfrentando dias difíceis. Mas conseguimos, através de ações solidárias, fazer o bem ao próximo”, relata o voluntário da Força Jovem Universal do Japão, Ricardo Hashimoto, montador de 39 anos de idade.

As iniciativas da Universal contam o apoio de profissionais que emprestam seu tempo e talento para auxiliar quem mais precisa. Ao longo do ano, foram quase 474 mil voluntários atuando em 116 países.

Veja os principais números dos programas sociais da Universal em 2021:

● Total de pessoas beneficiadas no Brasil e exterior: 11.837.758

● Total de voluntários no Brasil e exterior: 474.307

● Países que têm programas sociais da Universal: 116

OUTROS DADOS 2021

Países participantes | Total: 116

África Central, África do Sul, Albânia, Alemanha, Antigua & Barbuda, Angola, Argentina, Armênia, Áustria, Austrália, Bahamas, Barbados, Belize, Bélgica, Bielorrússia, Bolívia, Botswana, Bonaire, Brasil, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Canadá, Chade, Chile, Chipre, Colômbia, Costa do Marfim, Costa Rica, Coréia do Sul, Dominica, Equador, El Salvador, Estados Unidos, Etiopia, Espanha, Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Gabão, Gâmbia, Geórgia, Grécia, Guadalupe, Guam, Guatemala, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Haiti, Holanda, Honduras, Hong Kong, Hungria, Ilhas Cayman, Ilhas Fiji, Ilhas Mauricio, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Jamaica, Japão, Lesoto, Letônia, Libéria, Lituânia, Luxemburgo, Macau, Madagascar, Malásia, Malawi, Malta, Martinica, México, Moçambique, Moldávia, Namíbia, Nicarágua, Nigéria, Nova Zelândia, Panamá, Paraguai, Papua-Nova Guiné, Peru, Portugal, Porto Rico, Quênia, Reino Unido, República Dominicana, República Kinshasa, Romênia, Ruanda, Rússia, Santa Lúcia, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Suazilândia, Suécia, Suiça, Suriname, St. Vicente, St. Martteen, Tanzânia, Timor Leste, Trinidad e Tobago, Togo, Ucrânia, Uruguai, Uganda, Venezuela, Zâmbia e Zimbabuê.