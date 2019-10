Da Record TV, com R7

Alunos de escola no Rio usam armas de brinquedo para imitar traficantes A direção do colégio já entrou em contato com os familiares dos estudantes envolvidos nas cenas, que foram suspensos e podem ser expulsos

Colégio apura o caso e estudantes podem ser expulsos Reprodução/Record TV

Alunos da Escola Estadual Trazilbo Figueiras, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, foram filmados desfilando com armas de brinquedo para imitar traficantes.

As imagens mostram os jovens andando pelo pátio do colégio com fuzis, pistolas e rádios comunicadores falsos.

Ainda não se sabe quando os registros foram feitos.

A Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro informou que a direção da escola já entrou em contato com os familiares dos alunos envolvidos na cena. O conselho tutelar e uma equipe multidiciplinar com psicólogos e assistentes sociais também foram acionados.

O colégio ainda apura a ocorrência e os estudantes que aparecem nas imagens serão suspensos e podem até ser expulsos.