Atividades de lazer e cultura ajudam a manter idoso saudável

Idosos têm de fazer atividades fora de casa, longe da TV Foto: Divulgação

Um estudo publicado no periódico Scientific Reports aponta que idosos que passam tempo demais vendo televisão, têm mais riscos de perder a memória. E são exatamente atividades fora de casa, longe da TV, que o programa social Calebe oferece para a terceira idade, proporcionando cultura, lazer e qualidade de vida, com uma agenda repleta de passeios em alguns estados brasileiros.

A pesquisa, feita com mais de 3.500 idosos, apontou que aqueles que assistiram à TV por pelo menos 3,5 horas por dia, tiveram um declínio médio de 8 a 10% na memória.

Através do projeto Cultura, o Calebe tem ajudado idosos de todo o Brasil a resgatar o convívio social, com a retomada de talentos abandonados com o tempo. Frequentemente, são promovidas ações de recreação e lazer tal como passeios, música, dança e teatro.

O Horto Florestal (AC), Museu Sacaca (AM), Palácio dos Leões (MA), Jardim Botânico de Curitiba (PR) e Parque Marinha do Brasil (RS) foram alguns dos diversos lugares visitados pelos integrantes do grupo nas excursões pelo Brasil, no início deste mês de maio.

Atividade do grupo Calebe Foto: Divulgação

Crianças outra vez

No Ceará, o grupo Calebe levou mais de 400 idosos a Praia de Iracema. Eles andaram de bicicleta, jogaram voleibol, conheceram a Ponte dos Ingleses e caminharam pela areia da praia.

O responsável pelo Calebe do Ceará, Reginaldo Freitas, explica que o objetivo do passeio foi levar os idosos a desfrutar de uma manhã especial e divertida, mostrando a eles que “a felicidade não depende da idade”.

“O nosso maior prazer foi ver a alegria no rosto de todos enquanto brincavam e cantavam, falando que, no passeio, voltaram a ser crianças e estavam muito felizes”, comemora.

Cláudia Teixeira, 50 anos, participou do passeio. Ela conta que parecia estar sonhando ao andar pela praia. “Todos do grupo me deram uma atenção especial, me senti segura e rodeada de muito carinho. Momentos como esses são incomuns para mim, fiquei radiante e com um gostinho de quero mais”.