Blogueira e namorado são mortos com 79 tiros no RS Karuel Barbosa, de 25 anos, e o namorado dela, Adair Brizola da Silva, de 31 anos, foram mortos na casa onde o rapaz morava em Araricá (RS)

Adair Silza e Karuel Barbosa foram mortos quando jogavam videogame Reprodução/Instagram

A blogueira Karuel Barbosa, de 25 anos, e o namorado dela, Adair Brizola da Silva, de 31 anos, foram mortos com 79 tiros na casa onde ele morava em Araricá (RS). Os dois jogavam videogame quando foram executados na noite desta quinta-feira (4).

A Polícia Civil investiga o caso. Cápsulas de fuzil foram encontradas no local do crime.

Karuel era influenciadora digital e tinha mais de 80 mil seguidores no Instagram. Também trabalhava como modelo e garçonete em um restaurante de Campo Bom. Adair não tinha profissão, segundo a polícia.

A maioria dos tiros foi no rosto e no tronco. De acordo com a polícia, quatro criminosos pularam o muro e invadiram o condomínio com armas de calibres diferentes: 9 mm, .40, calibre 12 e um fuzil.

A suspeita é que o alvo é Adair que tem antecedentes por porte de arma de fogo e crimes contra o sistema financeiro. A polícia trabalha com a hipótese de execução por vingança.