Bolsonaro anuncia encontro com Robson, que chega hoje ao Brasil Presidente postou última foto de ex-motorista do jogador Fernando na embaixada do Brasil na Rússia, país onde ficou preso por 2 anos

Robson

O presidente Jair Bolsonaro informou que deverá recepcionar o ex-motorista do jogador brasileiro Fernando, Robson de Oliveira, preso em 2019 na Rússia ao desembarcar no país com remédios proibidos, que eram para o pai do atleta.

"Hoje estarei com o governador do Rio e, às 19h30, devo estar no Galeão para dar um abraço no Robson", afirmou o chefe do Executivo nacional.

O avião pousará às 19h30 no Aeroporto do Galeão, conforme o presidente, que postou uma foto do ex-motorista sorrindo na embaixada do Brasil na Rússia.

No domingo, ao comemorar a libertação de Robson, Bolsonaro disse que o jogador foi beneficiado por um inudulto de Páscoa.

“Ele acabou sendo condenado uma pena mais branda um pouco, a 3 anos de detenção. E nós conseguimos, como hoje é o dia de Páscoa ortodoxa na Rússia, uma data importante para eles, eles aproveitam esse momento para conceder esse tipo de indulto. E Robson então, ele foi indultado, se encontra na embaixada e na próxima quarta-feira está previsto ele retorna ao Brasil", disse.

Em outubro do ano passado, Bolsonaro disse que se empenharia pessoalmente no caso para tentar trazer o motorista brasileiro de volta. Oliveira poderia pegar até 20 anos de cadeia, mas pegou 3 anos de reclusão e recebeu o indulto agora.