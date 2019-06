Do R7

Bolsonaro: argentinos precisarão de 'responsabilidade' nas eleições Ao lado do presidente Mauricio Macri, brasileiro falou recomendou aos eleitores 'muita razão e menos emoção para decidir o futuro'

Bolsonaro chegou a Buenos Aires nesta quinta Agustin Marcarian/Reuters

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, em Buenos Aires, nesta quinta-feira (6). Após o encontro, Bolsonaro afirmou que "toda a América do Sul está preocupada com que não tenhamos novas Venezuelas na região" e sugeriu que os argentinos sejam "responsáveis" nas eleições presidenciais de outubro.

"Os argentinos terão pela frente agora no mês de outubro eleições. Todos terão que, como os brasileiros tiveram, ter muita responsabilidade, muita razão e menos emoção para decidir o futuro desse país maravilhoso que é a Argentina."

Bolsonaro, contrariando protocolos diplomáticos, já havia manifestado apoio a Macri, que disputa a reeleição. O presidente brasileiro chegou a criticar uma possível candidatura da ex-presidente Cristina Kirchner, que irá disputar a vaga de vice na chapa de Alberto Fernández.

Os dois presidentes também comemoram o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que está próximo de ser fechado.

Macri afirmou que o bloco e o mundo mudaram muito nesses 30 anos desde a criação do Mercosul e que agora é preciso focar em integração com "o desenvolvimento global", que segundo ele, "é fundamental para o futuro dos nossos países".