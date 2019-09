Caso Ágatha: Porchat e Carioca 'discutem' no Twitter Humoristas trocaram farpas na rede social após repercussão da morte da menina de 8 anos, no RJ. Gregório Duvivier também postou comentários

Porchat e Carioca trocaram farpas no Twitter ao falarem sobre morte de Ágatha Reprodução internet

Os humoristas Fábio Porchat e Márvio Lúcio, o Carioca, trocaram mensagens atravessadas no Twitter, no sábado (21), após a confirmação da morte de Ágatha Félix, de 8 anos, que foi atingida com um tiro de fuzil nas costas no fim de semana.

Leia também: Perícia vai comparar armas de PMs com fuzil que matou Agatha

O ex-Pânico postou uma tweet na rede social destacando o oportunismo dos artistas na tragédia da morte da menina. "Só de olho na lacração", disse o humorista.

Só de  na lacração fazendo campanha contra a violência no Rio... Desculpa, mas tem muitos ali que todos sabem que gostam muito da farinha e da erva... Alimentam o mecanismo e querem bancar a paz? Hipocritas! É o Poste mijando no cachorro... — Carioca Marvio Lucio (@cariocadelegado) September 21, 2019

Porchat criticou publicamente Carioca e pediu ajuda para iniciar um debate sobre políticas públicas.

Leia mais: Avô de menina morta em operação da PM faz desabafo ao Cidade Alerta

Caso Ágatha: Governo lamenta morte, mas Witzel mantém silêncio

Vamos discutir a descriminalização então? Vamos discutir política pública? O que você sugere? Guerra as drogas? Não tem funcionado. Não sei se você chegou a ver que mataram uma menina de 8 anos. Mas a culpa é da lacração mesmo. https://t.co/Rqk8pTwHsM — Fabio Porchat (@FabioPorchat) September 22, 2019

Ao ver o comentário de Porchat, Carioca se manifestou criticando a postura do outro humorista, que decidiu não discutir mais.

Pô @FabioPorchat Porchat Nunca fui na sua TL, colocar o povo contra vc, nunca! Respeito a sua opinião” Tipo Peido de Vaca e camada de Ozônio” não fui querer tirar uma lasca... Vc precisa se unir mais aos seus colegas da comédia, e não aparecer somente para “LACRAR” — Carioca Marvio Lucio (@cariocadelegado) September 22, 2019

Gregório Duvivier, seu colega do humorístico Porta dos Fundos, entrou na discussão e ironizou a postura de Carioca.

CLARO! A culpa da maconha. Pqp. Gênio https://t.co/dLS0PMuGKB — Gregorio Duvivier (@gduvivier) September 22, 2019

Márvio Lúcio também usou a ironia para responder ao outro humorista.

Vou te contar algo. Nessa violência do Rio, perdi meu primo PM há 13 anos, meu pai foi baleado há 8 anos, ja vi um amigo ser assassinado. Fugi de São Gonçalo por traumaaa!!!! Não olho a violência de binóculos do Leblon para o Vidigal... pic.twitter.com/At7c2jhvb5 — Carioca Marvio Lucio (@cariocadelegado) September 22, 2019

Duvivier lamentou a história do colega, mas ressaltou que ele está sendo manipulado.

Meu amigo, sinto muito pelas suas perdas. Mas a maconha não tem porra nenhuma a ver com elas. Você tá sendo manipulado. A culpa é do Estado, a culpa é da proibição que, ela sim, fomenta o tráfico. Abs. https://t.co/vAVuiIuzi8 — Gregorio Duvivier (@gduvivier) September 22, 2019

A discussão rendeu diversas curtidas e os internautas se dividiram no apoio aos envolvidos.