Do R7

Cenário político atual exige ainda mais diálogo Vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, participa do Estúdio News desta quarta-feira (05)

Marcos Pereira, 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados Foto: Divulgação

O início de governo conturbado de Jair Bolsonaro deu ainda mais destaque ao trabalho do poder legislativo na democracia brasileira. Para esclarecer os principais temas debatidos no atual cenário político, o Estúdio News desta quarta-feira (05) recebe o 1º vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira.

O deputado, que está à frente do PRB, reforça a importância do diálogo para superação dos desafios enfrentados hoje pelo Brasil. Para isso, a disputa entre a velha e nova política precisa acabar em sua opinião.

“Nós temos que parar de jogar esse negócio de velha e nova política. Existe política, que pode ser boa ou má. Vamos tratar da boa política para que ela possa ajudar a avançar nas pautas que o Brasil precisa e fazer o Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda? Afinal, são quase 14 milhões de desempregados que esperam algumas coisas não só do executivo, mas também do legislativo”.

Sobre a Reforma da Previdência, Marcos Pereira adianta alguns acordos já em andamento entre o congresso e o governo, como a alteração da proposta feita pelo ministro Paulo Guedes em relação ao Benefício de Prestação Continuada. O BPC é um benefício de renda no valor de um salário mínimo para pessoas com deficiência ou para idosos com idade de 65 anos ou mais que apresentam impedimentos de longo prazo para a participação e interação plena na sociedade.

“O BPC nós vamos mudar a proposta que o governo mandou. A Câmara também já tem um acordo para modificar a aposentadoria rural e também alguns outros temas estão em discussão. Fala-se hoje de um cálculo estimado de uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos”.

O deputado tem a perspectiva de aprovar a reforma em plenário da Câmara até o fim deste semestre legislativo.

A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 55 Vivo TV, 78 Net, 32 Oi TV, 14 Claro, 19 Sky e 134 GVT, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.