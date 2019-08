Confira 10 processos seletivos de estágio com inscrições abertas

Empresas oferecem processos seletivos de estágio Pixabay

A vida de universitário é muito corrida e cheia de responsabilidades. Com o decorrer do tempo, a pressão para encontrar uma vaga de estágio só aumenta, seja pela família ou por obrigatoriedade da faculdade em que está matriculado. Neste mês de agosto algumas empresas estão com programas de estágio abertos para inscrições.

Veja também: Domésticas reduzem ingresso de ações trabalhistas após a reforma

Edson Carli, CEO da Eu2B, empresário e empreendedor no segmento de pessoas e negócios, analisou que existem três tipos de empresas no mercado. "Existem três categorias de empresas: a pior delas procura mão de obra barata e as pessoas tem que ficar de olho. Existem as que procuram estagiários de mão-de-obra especÍfica, a empresa contrata e ensina para eles o modelo. Algumas têm o programa de estágio no processo de funcionamento, já é um ciclo natural para eles receberem estudantes para trabalhar. As instituições estão interessadas em recebê-los para o mercado de trabalho. Elas buscam alguém que quer aprender", afirma o empresário.

Carli também disse para não confurdirmos estágio com trabalho. "Estágio não é trabalho, é aula."

Edson salientou que é muito importante para os entrevistados controlarem a ansiedade e não se compararem a pessoas mais velhas e mais experientes. "Ansieda atrapalha, e isso tem uma origem. Existe um hábito nos jovens em se comparar a pessoas mais velhas. É daí que vem a ansiedade. Domine a sua ansiedade, olhe a longo prazo. Foque em um alvo e depois vai construindo aos poucos", explica o empresário.

Ele também ressaltou que o "estagiário é uma aposta" e, por isso, o que as empresas mais analisam e buscam entender é como o candidato se vê no futuro.

"Olhar para o futuro, olhar como o cara pensa. Se ele é bem informado, se ele estuda. Sempre perguntamos como você se vê no futuro. O estagiário é uma aposta, por isso tem tanta dinâmica de grupo. Cerca de 80% da análise é o comportamento da pessoa", destacou.

Para finalizar, Edson aconselhou os jovens que procuram uma oportunidade no mercado de trabalho: "Primeira regra: entenda a empresa que você quer trabalhar. Estude tudo que você queira saber sobre a empresa. Faça um bom estudo. Segunda regra: sabendo que a empresa é assim, o que você pode agregar de valor? Entenda a empresa. Terceiro: humildade. Sim saiba que você é imortante, mas é uma peça do organismo inteiro", concluiu.

A reportagem do R7 selecionou algumas processos seletivos que estão com inscrições abertas. Veja a seguirr.

Falconi

Requisitos: candidatos devem morar nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Belo Horizonte. Estudantes de qualquer graduação, com formação entre julho de 2020 a dezembro de 2021 podem se inscrever. É necessário ter inglês avançado.

Prazo: 15 de setembro

Inscrição: pelo site da empresa

Vagas: não divulgado

Benefícios: bolsa-auxílio, plano de saúde e odontológico integral, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e convênio com academias de ginástica em todo o país.

Americanas

Requisitos: a empresa procura pessoas que cursam administração, ciências contábeis, economia, engenharias, marketing e publicidade e propaganda com previsão de formatura de dezembro de 2019 a julho de 2020 e que possuam disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais.

Prazo: dia 31 de agosto

Inscrição: no link

Vagas: não divulgado

Benefícios: bolsa-auxílio, seguro de vida, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de descontos em cursos de instituições parceiras e compras em qualquer unidade da Lojas Americanas e nos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime.

Banco Votorantim

Requisitos: se formar entre julho e dezembro de 2021 em qualquer curso, e noções de inglês. A empresa procura por estudantes com "com espírito transformador, fome de conhecimento e curiosos".

Prazo: 16 de setembro

Inscrição: as inscrições podem ser feitas no site do banco

Vagas: 20 vagas

Benefícios: bolsa auxílio de R$ 2.302,52, plano médico e odontológico, vales refeição, alimentação e transporte, Gympass, horário e dress code flexíveis, e folga de aniversário.

Ultragaz

Requisitos: o candidato precisa estar cursando administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciência da computação, design gráfico, engenharias, estatística, jornalismo, marketing, matemática, publicidade e propaganda e sistema de informação, com previsão de conclusão do curso em dezembro de 2020. O estudante tem que ter disponibilidade para estagir 30 horas semanais. A empresa também procura pessoas com boa comunicação oral e escrita, protagonismo, curiosidade, capacidade para transitar entre diversas áreas e níveis hierárquicos, autonomia com responsabilidade.

Prazo: até 8 de setembro

Inscrição: no link

Vagas: 32 vagas

Benefícios: Bolsa-auxílio de R$1.800, vale-refeição ou refeitório no local, assistência odontológica, bonificação ao final do programa, vale-transporte, seguro de vida e assistência médica.

Scania

Requisitos: o estudante deve estar cursando o último ou penúltimo ano com a formação prevista para dez/2020, jun/2021 ou dez/2021 dos seguintes cursos: administração; economia; secretariado; ciências contábeis; direito; engenharias; comércio exterior; psicologia; gastronomia; publicidade e propaganda; marketing; comunicação e jornalismo; turismo; arquitetura; relações públicas; sistemas de informação; análise de sistemas; técnico em logística; técnico em mecânica/mecatrônica; técnico em cozinha/nutrição. O candidato precisa ter conhecimento intermediário do pacote office e inglês intermediário/avançado.Disponibilidade de 4h à 6h diárias com flexibilidade de horário.

Prazo: não divulgado

Inscrição: pode ser feita pelo link

Vagas: não revelado

Benefícios: bolsa-auxílio (R$ 1.167,23 a R$ 1.500,66), recesso remunerado, programa de desenvolvimento, restaurante no local, vale-alimentação, fretado e auxílio-transporte, estacionamento, seguro de vida, assistência médica e odontológica, ambulatório médico, desconto na compra de veículos VW e clube scania.

Amil

Requisitos: a vaga é destinada para pessoas que estejam cursando áreas administrativas, comunicação social, direito, economia, engenharia, farmácia, finanças, psicologia, nutrição, recursos humanos, tecnologia e publicidade e propaganda, com formação prevista entre dezembro/2021 a junho/2022. A carga horária é de 30 horas semanais, sendo 6 horas por dia + 1 hora de almoço.

Prazo: janeiro a fevereiro de 2020

Inscrição: os interessados podem se inscrever no link

Vagas: não divulgado

Benefícios: bolsa-auxílio, seguro de vida, vale-alimentação ou refeitório, vale-transporte, convênio farmácia, assistência médica, odontológica, projeto de incentivo ao esporte, saúde e gympass.

Sompo Seguros

Requisitos: estar cursando administração, finanças, economia, engenharia, tecnologia, ciências atuariais e seguros, com graduação prevista para dezembro 2020 ou 2021. É necessário conhecimento de pacote office e inglês intermediário.

Prazo: não revelado

Inscrição: candidatos podem se inscrever no site de recrutamento

Vagas: 22 vagas

Benefícios: bolsa-auxílio, 13º bolsa-auxílio, descontos no grêmio digital, vale-transporte, descontos em academias, vale-refeição.

Mercedes

Requisitos: é necessário estar cursando (em 2020) penúltimo ou último ano do curso de graduação. As áreas de estágio são: engenharia, pesquisa e desenvolvimento, produção e áreas relacionadas, compras e vendas, marketing e comunicação, finanças e controlling e tecnologia da informação.

Prazo: 31 de outubro

Inscrição: no link

Vagas: 100 vagas para áreas produtivas e administrativas

Benefícios: assistência médica, auxílio-fretado, bolsa-auxílio, restaurante interno, seguro de vida e vale-transporte.

Corteva

A empresa está com dois processos seletivos: agro e corporativo

Requisitos: tanto para agro e corporativo, os estudantes devem estar cursando algum dos seguintes cursos: engenharia de materiais, engenharia mecânica, engenharia química, química, engenharia de alimentos, engenharia de produção, engenharia de produção agroindustrial, engenharia de produção mecânica, química industrial, engenharia de produção com ênfase em química, engenharia de produção química, engenharia de processos e engenharia mecânica empresarial. Para candidatas da vaga de agro, a previsão de graduação deve ser a partir de fevereiro de 2021. Para corporativo, a formação tem que ser entre entre dezembro de 2021 e junho de 2022.

Prazo: não divulgado

Inscrição: no site de vagas

Vagas: não revelada

Benefícios: bolsa-auxílio compatível com o mercado, seguro de vida, plano médico e odontológico, subsídio farmácia, auxílio-refeição, auxílio-transporte e gympass.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas